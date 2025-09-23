Últimos dias para inscrição em creches e pré-escolas

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, mantém aberto até o dia 30 de setembro o agendamento para inscrições na Educação Infantil de 2026. O processo contempla vagas para crianças de 0 a 3 anos em creches e de 4 a 5 anos em pré-escolas da rede municipal. O agendamento é voltado exclusivamente para crianças que ainda não estão matriculadas em nenhuma unidade municipal e que irão ingressar no próximo ano letivo. Após essa etapa, as inscrições nas escolas ocorrerão de 1º a 31 de outubro de 2025.

O procedimento pode ser realizado digitalmente no site da Secretaria Municipal de Educação, na seção “Vagas em Creche Municipal”. Quem não tiver acesso à internet deve procurar a escola de educação infantil mais próxima de sua residência.