Esalq realiza Semana da Mobilidade: veja programação

Até 26 de setembro de 2025, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) realiza a XVI Semana da Mobilidade. A iniciativa é organizada pelo GT Mobilidade, em parceria com diferentes grupos e instituições e busca incentivar a comunidade a adotar formas alternativas de transporte, como a bicicleta e a caminhada, reduzindo os impactos ambientais e sociais do uso excessivo do automóvel. A programação inclui oficinas, práticas de bem-estar, cinema, debates e atividades educativas abertas à comunidade.
Programação:
- Terça-feira (23/09)
7h30 às 9h30 – Bioimpedância e aferição de pressão arterial (GT UNIMED).
12h40 às 13h40 – Oficina de pequenos reparos em bicicleta (GT Mobilidade).
- Quarta-feira (24/09)
8h30 – Educação de trânsito com o CCIn.
12h às 13h – Yoga para mobilidade (Flávio Gandara).
17h – Cinesalq da mobilidade | Filme Bike vs Cars (Anfiteatro da Central de Aulas).
- Quinta-feira (25/09)
8h – Plogging no campus (Pira no Plogging).
12h às 13h – Tai Chi Chuan para a mobilidade.
12h40 às 13h40 – Oficina de pequenos reparos em bicicleta (GT Mobilidade).
14h às 18h – Mesas de debates no Auditório da Engenharia:
Mobilidade e Sustentabilidade (Prof. Paulo Saldiva, Prof. Antônio Nélson Rodrigues da Silva, Heloisa Sanches, Ubiratan Castellano, representante SEMUTTRAN).
A bicicleta na mobilidade urbana (Prof. Luiz Gonçalves Júnior, Ricardo Neres Machado, Rafael Godoy, Aline Cavalcante).
- Sexta-feira (26/09)
12h às 13h – Prática de primeiros socorros para acidentes de trânsito (GT Mobilidade e Corpo de Bombeiros).
13h – Encerramento com divulgação dos vencedores do desafio “Pessoa mais ativa do campus”.
Observação: para todas as atividades ao ar livre, os participantes devem levar lençol ou toalha para estender no gramado.