Esalq realiza Semana da Mobilidade: veja programação

Até 26 de setembro de 2025, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) realiza a XVI Semana da Mobilidade. A iniciativa é organizada pelo GT Mobilidade, em parceria com diferentes grupos e instituições e busca incentivar a comunidade a adotar formas alternativas de transporte, como a bicicleta e a caminhada, reduzindo os impactos ambientais e sociais do uso excessivo do automóvel. A programação inclui oficinas, práticas de bem-estar, cinema, debates e atividades educativas abertas à comunidade.

Programação:

- Terça-feira (23/09)

7h30 às 9h30 – Bioimpedância e aferição de pressão arterial (GT UNIMED).

12h40 às 13h40 – Oficina de pequenos reparos em bicicleta (GT Mobilidade).