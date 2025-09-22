Chuva e vento de 95 km/h derrubam 18 árvores; há bairros sem luz

Uma força-tarefa da Prefeitura de Piracicaba, integrada pela Defesa Civil e diversas secretarias, e do Corpo de Bombeiros atua para amenizar os estragos causados pela forte chuva registrada nesta segunda-feira, 22/09. De acordo com dados da da Estação Meteorológica da Esalq-USP, a velocidade máxima do vento chegou a 95 km/h às 14h.

Até às 16h, foi contabilizada a queda de 18 árvores em diferentes bairros, entre eles Parque Peória, Centro, Vila Independência, Bela Vista, Piracicamirim, Vila Cristina, Nova Piracicaba, Algodoal, Vila Rezende, Castelinho, Vila Monteiro, Artemis e no Horto Florestal de Tupi.

Em alguns bairros, as árvores que foram derrubadas atingiram a fiação, deixando moradores sem energia. Na rua Governador Pedro de Toledo, no Centro, a força do vento danificou a proteção de um prédio em construção, que acabou derrubando fios e atingindo veículos estacionados.