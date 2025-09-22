Chuva e vento de 95 km/h derrubam 18 árvores; há bairros sem luz

Uma força-tarefa da Prefeitura de Piracicaba, integrada pela Defesa Civil e diversas secretarias, e do Corpo de Bombeiros atua para amenizar os estragos causados pela forte chuva registrada nesta segunda-feira, 22/09. De acordo com dados da da Estação Meteorológica da Esalq-USP, a velocidade máxima do vento chegou a 95 km/h às 14h.
Até às 16h, foi contabilizada a queda de 18 árvores em diferentes bairros, entre eles Parque Peória, Centro, Vila Independência, Bela Vista, Piracicamirim, Vila Cristina, Nova Piracicaba, Algodoal, Vila Rezende, Castelinho, Vila Monteiro, Artemis e no Horto Florestal de Tupi.
Em alguns bairros, as árvores que foram derrubadas atingiram a fiação, deixando moradores sem energia. Na rua Governador Pedro de Toledo, no Centro, a força do vento danificou a proteção de um prédio em construção, que acabou derrubando fios e atingindo veículos estacionados.
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também sofreu danos: parte do telhado do prédio do Centro Cirúrgico foi arrancada pelo vento e as vidraças ficaram destruídas.
Equipes da força-tarefa trabalham na desobstrução de vias, remoção de resíduos e na reorganização das áreas mais atingidas.
Segundo o Climatempo, há previsão de chuva rápida para esta terça-feira, 23/09. No entanto, para o restante da semana, a previsão indica apenas formação de nuvens e temperaturas mais amenas.
ALERTA – Em caso de chuva, há pontos que devem ser evitados, sob risco de alagamento. São eles: avenida Armando de Salles Oliveira, entre o Terminal Central de Integração (TCI) e avenida Independência, avenida 31 de Março e rua Gomes Carneiro com rua Santa Cruz.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo disponibiliza um canal de informações para a população, que alerta para eventos meteorológicos. Para receber os informes no celular, basta enviar um SMS com o número do CEP da residência para o número 40199. Informações gerais podem ser acessadas em: http://www.spalerta.sp.gov.br/.