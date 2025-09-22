Filha agride a própria mãe e acaba presa em Piracicaba

A noite de sábado (20) foi marcada por um caso chocante de violência doméstica no bairro Algodoal, em Piracicaba. Uma mulher foi presa em flagrante após agredir a própria mãe e enfrentar a Polícia Militar durante a ocorrência.

Chamados pelo COPOM, os policiais encontraram a agressora em fúria, exaltada e proferindo ofensas contra a vítima. No momento da abordagem, ela tentou resistir, obrigando a equipe a usar técnicas de imobilização para conter a situação. A mãe estava assustada e contou com apoio da equipe.