Filha agride a própria mãe e acaba presa em Piracicaba

A noite de sábado (20) foi marcada por um caso chocante de violência doméstica no bairro Algodoal, em Piracicaba. Uma mulher foi presa em flagrante após agredir a própria mãe e enfrentar a Polícia Militar durante a ocorrência.
Chamados pelo COPOM, os policiais encontraram a agressora em fúria, exaltada e proferindo ofensas contra a vítima. No momento da abordagem, ela tentou resistir, obrigando a equipe a usar técnicas de imobilização para conter a situação. A mãe estava assustada e contou com apoio da equipe.
A mulher foi colocada na viatura, passou por exame de corpo delito, com encaminhamento à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde ficou à disposição da Justiça.
