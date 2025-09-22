Chuva com ventos derruba parte da estrutura de circo; veja

A forte chuva, acompanhada de ventos, também atingiu a cidade de Americana na tarde desta segunda-feira (22) e derrubou parte da estrutura do Circo Moscou, montado no estacionamento da FIDAM. Até o momento, não há informações sobre feridos no local.

O temporal atingiu diversas regiões da cidade, provocando alagamentos pontuais e transtornos ao tráfego. No caso do circo, parte da lona e da sustentação metálica cedeu com a força do vento.