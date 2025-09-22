Protestos enfraquecem PEC da Blindagem; Senado deve rejeitar

Após intensas manifestações contra a PEC da Blindagem no último domingo (21), o Senado sinaliza que a proposta enfrenta forte resistência e dificilmente avançará. Segundo Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), os protestos “enterraram de vez” a iniciativa.

Mesmo assim, a proposta ainda será votada na CCJ na próxima quarta-feira (24). O relator escolhido, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), já antecipou que seu parecer será contrário ao texto aprovado pela Câmara em 16 de setembro. “Depois das manifestações de hoje, essa PEC será enterrada. Na quarta-feira, será o primeiro item que vamos votar na CCJ”, afirmou Otto Alencar.