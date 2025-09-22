26 de setembro de 2025
PEC DA BLINDAGEM

Protestos enfraquecem PEC da Blindagem; Senado deve rejeitar

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Protesto na Avenida Paulista reuniu cerca de 42 mil pessoas contra a PEC da Blindagem.
Protesto na Avenida Paulista reuniu cerca de 42 mil pessoas contra a PEC da Blindagem.

Após intensas manifestações contra a PEC da Blindagem no último domingo (21), o Senado sinaliza que a proposta enfrenta forte resistência e dificilmente avançará. Segundo Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), os protestos “enterraram de vez” a iniciativa.

Mesmo assim, a proposta ainda será votada na CCJ na próxima quarta-feira (24). O relator escolhido, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), já antecipou que seu parecer será contrário ao texto aprovado pela Câmara em 16 de setembro. “Depois das manifestações de hoje, essa PEC será enterrada. Na quarta-feira, será o primeiro item que vamos votar na CCJ”, afirmou Otto Alencar.

Integrantes do Centrão no Senado compartilham a avaliação de Alencar. Líderes do grupo indicaram, em conversas reservadas, que há pouca chance de a proposta avançar e que parlamentares não desejam vincular seus nomes à PEC.

Manifestações mobilizam cidades brasileiras

As ruas de grandes cidades foram tomadas por protestos contra a PEC. Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo registraram atos com milhares de pessoas. Na Avenida Paulista, segundo levantamento do Monitor do Debate Político do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) em parceria com a ONG More in Common, cerca de 42,4 mil pessoas participaram do protesto.

As manifestações, além de demonstrarem o descontentamento popular, já influenciam a estratégia do Senado, reforçando a tendência de rejeição da PEC.

