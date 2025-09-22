Prefeitura intensifica fiscalização de construções irregulares

A primeira intervenção ocorreu em uma área rural no bairro Godinhos. A irregularidade já havia sido identificada em julho, resultando em notificação, multa e embargo. No entanto, em vistorias subsequentes em agosto e setembro, as autoridades constataram a abertura de ruas, divisão de lotes, início de construções e intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), com corte de árvores.

A Prefeitura de Piracicaba intensificou as ações de fiscalização para combater os parcelamentos irregulares de solo na cidade. Uma força-tarefa, que inclui os pelotões Rural e Ambiental e a Romu da Guarda Civil, além de secretarias municipais, realizou na última sexta-feira (19), a demolição de estruturas em áreas nos bairros Godinhos e Mário Dedini.

Diante da reincidência, a força-tarefa removeu as estruturas e realizou movimentação de terra para impossibilitar o uso irregular da área. A Prefeitura anunciou que entrará com processo judicial contra o responsável pelo parcelamento e acionará a Polícia Civil para as devidas providências.

Simultaneamente, a fiscalização atuou no bairro Mário Dedini, onde foram identificadas cinco construções em fase inicial em uma área verde. O secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Alvaro Saviani, esclareceu que as estruturas não configuravam moradia e destacou que a administração não tolerará novas invasões em áreas públicas. "Não vamos permitir novas invasões em área pública. Estamos desenvolvendo um importante programa de regularização fundiária e buscando parcerias para habitação, mas ocupações irregulares não serão toleradas", afirmou.

Maior Programa de Regularização Fundiária

Apesar da rigidez contra ocupações ilegais, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária tem avançado em um amplo programa de regularização que beneficiará mais de 9 mil famílias. O programa abrange processos de Reurb-E (Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico) e Reurb-S (Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social). Segundo o secretário Saviani, 60 processos de Reurb-E na zona rural envolvem 2.050 famílias, enquanto na zona urbana há 59 processos para 1.237 famílias.