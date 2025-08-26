CPMI do INSS mira Bolsonaro e irmão de Lula em primeira fase

Deputados da base do governo se reuniram no Palácio do Planalto com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, em uma tentativa de alinhar estratégias e evitar derrotas semelhantes à registrada na semana passada. Fontes do governo indicam que a prioridade é levar o ex-presidente Jair Bolsonaro a depor na CPMI.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS começou nesta terça-feira (26) suas atividades, com olhares atentos de governistas e opositores em busca de definir a pauta das investigações. O relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), deve apresentar ainda nesta semana o plano de trabalho, determinando quais requerimentos serão atendidos.

Do lado da oposição, o esforço recai sobre a convocação do irmão do presidente Luís Inácio Lula da Silva, conhecido como Frei Chico, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), uma das entidades investigadas. Até o momento, não há indícios de participação de Frei Chico em irregularidades, segundo fontes parlamentares.

Disputa pelo comando da CPMI

Na semana passada, a oposição surpreendeu ao indicar o senador Carlos Viana (Podemos-MG) como presidente da CPMI e Alfredo Gaspar como relator, contrariando acordos prévios com líderes do governo. O episódio marcou um “cavalo de pau” estratégico que reforça o clima de disputa interna entre os blocos.

Segundo o senador Izalci Lucas (PL-DF), a oposição busca garantir total transparência no processo, independentemente de alinhamentos partidários. “Vamos investigar tudo desde o começo, doa a quem doer. Não vai passar a mão na cabeça de ninguém. É evidente que irregularidades vão aparecer, não apenas nos descontos, mas em outras áreas também”, afirmou.