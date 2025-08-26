Jogos Comunitários de Piracicaba: inscrições abertas para futsal

Piracicaba está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira (28) para modalidade de futsal, segunda modalidade em disputa dos 40º Jogos Comunitários, realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.

A inscrição deve ser feita pelo dirigente do bairro, das 8h às 17h, no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas. Para participar, os atletas devem ter residência fixa no bairro ou região pela qual estiverem competindo. As categorias são sub-10 (nascidos até 2015), sub-12 (nascidos até 2013) e sub-14 (nascidos até 2011), ambos no masculino, e sub-17 (nascidas até 2008), no feminino.