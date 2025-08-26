Jogos Comunitários de Piracicaba: inscrições abertas para futsal

Piracicaba está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira (28) para modalidade de futsal, segunda modalidade em disputa dos 40º Jogos Comunitários, realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.
VEJA MAIS:
- XV inicia preparação para reverter placar contra o Araçatuba
- 100 Milhas Piracicaba tem dupla vencedora inédita
- Piracicabana de 73 anos conquista bronze em corrida de montanha
A inscrição deve ser feita pelo dirigente do bairro, das 8h às 17h, no Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas. Para participar, os atletas devem ter residência fixa no bairro ou região pela qual estiverem competindo. As categorias são sub-10 (nascidos até 2015), sub-12 (nascidos até 2013) e sub-14 (nascidos até 2011), ambos no masculino, e sub-17 (nascidas até 2008), no feminino.
A organização informa que esse é o último período para inscrição das equipes. A expectativa é que as disputas tenham início em setembro.
Os Jogos Comunitários têm por objetivo garantir o direito de entidades comunitárias e associações de moradores de bairros, a prática desportiva, bem como promover a integração das comunidades de Piracicaba.
SERVIÇO
O Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas fica na Rua 13 de Maio, 2.122, Bairro Alto (Setor Jogos Comunitários). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3422-4588 ou 3422-4165.