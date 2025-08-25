100 Milhas Piracicaba tem dupla vencedora inédita

A bordo de um Celta da categoria Marcas e Pilotos 1.6, eles completaram 78 voltas em quase duas horas de disputa, garantindo o lugar mais alto do pódio pela primeira vez.

A 36ª edição das 100 Milhas Piracicaba, uma das provas automobilísticas mais tradicionais do interior paulista, foi marcada por uma vitória inédita. Disputada neste domingo (24), no autódromo do ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo), a corrida principal consagrou a dupla formada pelo paulistano Guilherme Reischl e o piracicabano Netto Datti, da equipe Phoenix Competições.

“Sem dúvida, é uma sensação muito boa. Disputo essa prova há anos, mas nunca havia sentido o gostinho de vencer. Foi muito gratificante”, destacou Datti. Já Reischl comemorou a sintonia da parceria: “Algumas vezes cheguei perto, mas faltava pouco. Dessa vez, o carro estava perfeito e não teve pra ninguém.”

Disputa acirrada entre categorias

Neste ano, o regulamento dividiu os competidores em carros 1.6 e 1.4, gerando dois pódios distintos. Na Turismo 1.4, o triunfo foi do trio Daniel Mencarone, Fernando Moretto e João Moretto, também com um Celta da Phoenix. O segundo lugar ficou com o araraquarense Diogo La Pena.

Na categoria Tubular, que reúne protótipos conhecidos como “gaiolas”, a vitória foi da dupla Dito e Felipe Giannetti. Outro time de pai e filho, Roberto e Douglas Correa, terminou em segundo.