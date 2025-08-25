25 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
AUTOMOBILISMO

100 Milhas Piracicaba tem dupla vencedora inédita

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A 36ª edição das 100 Milhas Piracicaba consagrou novos campeões nos pódios das categorias Turismo 1.6, Turismo 1.4 e Tubular.
A 36ª edição das 100 Milhas Piracicaba consagrou novos campeões nos pódios das categorias Turismo 1.6, Turismo 1.4 e Tubular.

A 36ª edição das 100 Milhas Piracicaba, uma das provas automobilísticas mais tradicionais do interior paulista, foi marcada por uma vitória inédita. Disputada neste domingo (24), no autódromo do ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo), a corrida principal consagrou a dupla formada pelo paulistano Guilherme Reischl e o piracicabano Netto Datti, da equipe Phoenix Competições.

VEJA MAIS:

A bordo de um Celta da categoria Marcas e Pilotos 1.6, eles completaram 78 voltas em quase duas horas de disputa, garantindo o lugar mais alto do pódio pela primeira vez.

“Sem dúvida, é uma sensação muito boa. Disputo essa prova há anos, mas nunca havia sentido o gostinho de vencer. Foi muito gratificante”, destacou Datti. Já Reischl comemorou a sintonia da parceria: “Algumas vezes cheguei perto, mas faltava pouco. Dessa vez, o carro estava perfeito e não teve pra ninguém.”

Disputa acirrada entre categorias

Neste ano, o regulamento dividiu os competidores em carros 1.6 e 1.4, gerando dois pódios distintos. Na Turismo 1.4, o triunfo foi do trio Daniel Mencarone, Fernando Moretto e João Moretto, também com um Celta da Phoenix. O segundo lugar ficou com o araraquarense Diogo La Pena.

Na categoria Tubular, que reúne protótipos conhecidos como “gaiolas”, a vitória foi da dupla Dito e Felipe Giannetti. Outro time de pai e filho, Roberto e Douglas Correa, terminou em segundo.

“A festa foi linda demais. Quero manter a tradição das 100 Milhas por muitos anos e, se possível, continuar competindo com todos que prestigiam Piracicaba nesse grande encontro de carros e pilotos”, afirmou Dito Giannetti, exibindo o troféu.

Programação e provas preliminares

Além da prova principal, a 36ª edição contou com corridas das categorias Fórmula 1600, Fórmula Inter e Fórmula Vee, que animaram o público presente. O evento foi realizado pelo ECPA, com apoio da Prefeitura de Piracicaba e patrocínio da Ritec e AVT.

Resultados da 36ª 100 Milhas Piracicaba

Turismo 1.6

  1. Guilherme Reischl / Netto Datti;
  2. Rodrigo Stefanini;
  3. Guilherme Possa / Vinicius Henrique;
  4. Gustavo Stefanini / Nicolas Stefanini;
  5. Fernando Pereira Jr.

Turismo 1.4

  1. Daniel Mencarone / Fernando Moretto / João Moretto;
  2. Diogo La Pena;
  3. Edson Paes / Rodrigo Tavares / Bruno Paes.

Tubular

  1. Dito / Felipe Giannetti;
  2. Roberto Correa / Douglas Correa.

Fórmula Inter

  1. João Rosate;
  2. André Rodrigues;
  3. Lucas Leonardo;
  4. Rafael Sperafico;
  5. Carlos Mello Jr.

Fórmula Vee – 1ª prova

  1. Levi Simões;
  2. Marcelo Médici;
  3. Edmar Silva;
  4. Guilherme Putnoki;
  5. Rodrigo Prado.

Fórmula Vee – 2ª prova

  1. Levi Simões;
  2. Guilherme Putnoki;
  3. Marcelo Médici;
  4. Edmar Silva;
  5. Rodrigo Prado.

Fórmula Vee Open

  1. Gabriel Andrade;
  2. Vini Oliveira;
  3. Pedro Graziadio;
  4. Pedro Ramos;
  5. Victor Alcantara.

Fórmula 1600 – 1ª prova

  1. Gabriel de S. / Danilo Gandelim;
  2. João Rosati;
  3. Marcos Fortuna;
  4. Vyctor Sgarbi;
  5. Daniel José Moraleida.

Fórmula 1600 – 2ª prova

  1. Gabriel de S. / Danilo Gandelim;
  2. Marcos Fortuna;
  3. Leonardo Tafner;
  4. Vyctor Sgarbi;
  5. Caio Borges Martins.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários