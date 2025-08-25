XV inicia preparação para reverter placar contra o Araçatuba

A partida da volta acontece no próximo sábado, às 18h00, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Em caso de empate no agregado, a definição da vaga vai para os pênaltis.

O XV de Piracicaba abriu a sua disputa pelas oitavas de final da Copa Paulista Sicredi na tarde deste sábado, 23, diante do Araçatuba, no Estádio Municipal Dr. Adhemar Pereira de Barros, em Araçatuba, e o placar terminou em 1 a 0 a favor dos donos da casa, com gol marcado por Lucas Bala, encerrado a invencibilidade do Alvinegro.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico xvzista, Moisés Egert, comentou sobre o lance do gol sofrido e o estado do campo adversário: “E, assim, futebol não se tem desculpa, eu sempre falo isso, mas entendendo a velocidade da bola, o kick da bola, muito ruim o campo. Isso prejudica um pouco quem quer a bola, quem quer construir com bola no chão. Mas tomamos um gol, e é detalhe, mata-mata é detalhe, tenho falado muito disso com eles.”, disse.

“Mas tomamos um gol em uma fase onde a gente é muito forte, a gente se treina muito, a gente se prepara muito. Não é conformismo, nada, não é aceitação de nada, mas foi um dia ruim. E erramos coisas que normalmente não erramos na primeira fase, e mata-mata é isso.”, completou.

Visando o jogo da volta, Egert ressaltou os trabalhos que irão ser feitos para melhorar a equipe e reverter o placar do primeiro confronto: “E nós vamos nos preparar para fazer uma grande partida e reverter. É o nosso estádio, é com a força do nosso torcedor, e queremos que o nosso torcedor esteja conosco para lutar até o fim. Está tudo em aberto, a história não terminou hoje, a história continua no próximo jogo, eu garanto.”

Possível retorno