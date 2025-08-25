XV inicia preparação para reverter placar contra o Araçatuba

O XV de Piracicaba abriu a sua disputa pelas oitavas de final da Copa Paulista Sicredi na tarde deste sábado, 23, diante do Araçatuba, no Estádio Municipal Dr. Adhemar Pereira de Barros, em Araçatuba, e o placar terminou em 1 a 0 a favor dos donos da casa, com gol marcado por Lucas Bala, encerrado a invencibilidade do Alvinegro.
A partida da volta acontece no próximo sábado, às 18h00, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Em caso de empate no agregado, a definição da vaga vai para os pênaltis.
Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico xvzista, Moisés Egert, comentou sobre o lance do gol sofrido e o estado do campo adversário: “E, assim, futebol não se tem desculpa, eu sempre falo isso, mas entendendo a velocidade da bola, o kick da bola, muito ruim o campo. Isso prejudica um pouco quem quer a bola, quem quer construir com bola no chão. Mas tomamos um gol, e é detalhe, mata-mata é detalhe, tenho falado muito disso com eles.”, disse.
“Mas tomamos um gol em uma fase onde a gente é muito forte, a gente se treina muito, a gente se prepara muito. Não é conformismo, nada, não é aceitação de nada, mas foi um dia ruim. E erramos coisas que normalmente não erramos na primeira fase, e mata-mata é isso.”, completou.
Visando o jogo da volta, Egert ressaltou os trabalhos que irão ser feitos para melhorar a equipe e reverter o placar do primeiro confronto: “E nós vamos nos preparar para fazer uma grande partida e reverter. É o nosso estádio, é com a força do nosso torcedor, e queremos que o nosso torcedor esteja conosco para lutar até o fim. Está tudo em aberto, a história não terminou hoje, a história continua no próximo jogo, eu garanto.”
Possível retorno
Após se lesionar diante do Paulista de Jundiaí, na última rodada da fase de grupos, Michel vive expectativa de retornar contra o Araçatuba. O lateral-direito teve uma entorse leve no tornozelo e passará por reavaliação nesta semana para saber as reais condições de jogo. Caso não esteja apto, Iago, cria do XV, deve continuar seno improvisado na posição.
Luiz Gustavo, que foi substituído no segundo tempo diante AEA, por sentir dores, passará por reavaliação. Em primeiro momento sua situação não preocupa.