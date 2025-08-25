Tendência? Chupeta para adultos ganha adeptos; saiba riscos

Na China, tem ganhado força uma prática pouco convencional: o uso de chupetas por adultos como forma de aliviar o estresse, combater a ansiedade ou até interromper o cigarro. Os acessórios, feitos de silicone ou borracha, circulam em e-commerces chineses por valores variados.

Consumidores têm compartilhado nas redes sociais um sentimento de conforto e segurança remanescente da infância ao utilizar o item em momentos de tensão. Alguns afirmam que o objeto auxilia no relaxamento, no foco e até na qualidade do sono.

Uma das chupetas adultas mais vendidas em sites chineses mede 4,5 centímetros de comprimento, 2,5 cm a mais que as chupetas usadas por bebês menores de 6 meses. Os produtos, encontrados em diversas cores e texturas, custam entre R$ 6,60 e R$ 250. Na China, algumas lojas online afirmam vender mais de 2 mil desses itens por mês.