Adolescente provoca grande incêndio e mobiliza bombeiros

As chamas avançaram sem controle em uma área de 22 mil metros quadrados de mata e preservação, entre os condomínios Piazza Di Roma e Terras de Capivari, obrigando a atuação imediata da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

O que revoltou a população foi a descoberta: segundo testemunhas, que o fogo foi iniciado por um adolescente de apenas 13 anos, que usou um isqueiro para atear fogo no terreno. As chamas se espalharam rapidamente, alcançando áreas vizinhas, colocando casas em risco e obrigando a retirada às pressas de animais de pastos, galinheiros e canis. A cena foi de desespero. Moradores acompanharam de perto o trabalho intenso das equipes para impedir que o fogo atingisse as residências.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, enquadrado no artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais, que prevê punição para quem provoca incêndios em florestas ou vegetação. Os pais do garoto foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos, e o caso será encaminhado ao Ministério Público e ao GAEMA.