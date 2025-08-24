Quadrilha é flagrada furtando fios e torneiras em Piracicaba

A manhã deste sábado (23) começou agitada na Vila Industrial, em Piracicaba. Três suspeitos foram flagrados furtando cabos de cobre e torneiras de uma residência que está à venda na rua Sebastião Nogueira de Lima.

VEJA MAIS

Segundo a Polícia Militar, uma moradora acionou o 190 após ver os indivíduos dentro do imóvel. Um deles ainda estava sobre o telhado quando as equipes chegaram. Em ação rápida, as viaturas cercaram a área e abordaram os suspeitos já na esquina.