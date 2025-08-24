25 de agosto de 2025
AÇÃO CRIMINOSA

Quadrilha é flagrada furtando fios e torneiras em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PM
Os materiais apreendidos foram apresentados no Plantão Policial.
Os materiais apreendidos foram apresentados no Plantão Policial.

  A manhã deste sábado (23) começou agitada na Vila Industrial, em Piracicaba. Três suspeitos foram flagrados furtando cabos de cobre e torneiras de uma residência que está à venda na rua Sebastião Nogueira de Lima.

Segundo a Polícia Militar, uma moradora acionou o 190 após ver os indivíduos dentro do imóvel. Um deles ainda estava sobre o telhado quando as equipes chegaram. Em ação rápida, as viaturas cercaram a área e abordaram os suspeitos já na esquina.

Com eles, os PMs encontraram vários metros de fios elétricos e peças metálicas levadas da casa. No local também foi apreendida uma ferramenta perfurocortante usada no crime.

Os detidos foram identificados e receberam voz de prisão em flagrante. Eles foram levados ao 1º Distrito Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça. Já a menor de idade, foi liberada para o responsável legal.

De acordo com a polícia, a região tem registrado uma onda de furtos semelhantes, e a ação deste sábado ajuda a frear o avanço da criminalidade no bairro.

