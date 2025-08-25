Desperdício de dinheiro público: STF oculta gastos e TST ostenta

Enquanto a população enfrenta limitações em serviços básicos, como saúde e transporte, diferentes órgãos do Judiciário e do Legislativo continuam destinando recursos para benefícios internos. Entre eles estão despesas com viagens, aquisição de veículos e manutenção de salas exclusivas em aeroportos.

Saiba Mais:

STF e os gastos com diárias e passagens

O Supremo Tribunal Federal (STF) não divulga informações sobre despesas com diárias e passagens aéreas há 16 meses. Até meados de 2024, os dados estavam disponíveis no portal da Corte, mas deixaram de ser atualizados.

Em 2024, o STF registrou R$ 5,61 milhões nessas despesas. Até 1º de agosto deste ano, o valor já somava R$ 6,55 milhões, um aumento de 16,7%. Dividido entre ministros e equipes, o gasto médio seria de aproximadamente R$ 600 mil por gabinete.

TST e a frota de veículos Lexus