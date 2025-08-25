25 de agosto de 2025
EM PIRACICABA

Mulher é ameaçada com arma na cabeça e PM descobre arsenal

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PM
As armas e munições foram apreendidas pela polícia na residência.
As armas e munições foram apreendidas pela polícia na residência.

 O bairro Caxambu, em Piracicaba, foi palco de tensão na manhã desta sexta-feira (22). Uma mulher acionou a Polícia Militar após ser ameaçada de morte pelo companheiro dentro de casa.

Segundo a vítima, o homem, que possui Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), teria apontado uma pistola para a sua cabeça durante uma discussão.

A ocorrência mobilizou equipes da PM, que localizaram no imóvel um verdadeiro arsenal. Entre o material apreendido estavam: 1 pistola Glock G25 calibre .380, 1 carabina Hatsan .125, 63 munições calibre .380 intactas, 83 munições calibre .380 de treino, 19 munições calibre .380 deflagradas e 316 chumbinhos calibre 6 mm.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com o armamento e as munições apreendidos, enquanto o casal foi ouvido e liberado pela autoridade policial.

