Mulher é ameaçada com arma na cabeça e PM descobre arsenal

O bairro Caxambu, em Piracicaba, foi palco de tensão na manhã desta sexta-feira (22). Uma mulher acionou a Polícia Militar após ser ameaçada de morte pelo companheiro dentro de casa.
Segundo a vítima, o homem, que possui Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), teria apontado uma pistola para a sua cabeça durante uma discussão.
A ocorrência mobilizou equipes da PM, que localizaram no imóvel um verdadeiro arsenal. Entre o material apreendido estavam: 1 pistola Glock G25 calibre .380, 1 carabina Hatsan .125, 63 munições calibre .380 intactas, 83 munições calibre .380 de treino, 19 munições calibre .380 deflagradas e 316 chumbinhos calibre 6 mm.
O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com o armamento e as munições apreendidos, enquanto o casal foi ouvido e liberado pela autoridade policial.