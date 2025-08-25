Mulher é ameaçada com arma na cabeça e PM descobre arsenal

O bairro Caxambu, em Piracicaba, foi palco de tensão na manhã desta sexta-feira (22). Uma mulher acionou a Polícia Militar após ser ameaçada de morte pelo companheiro dentro de casa.

Segundo a vítima, o homem, que possui Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), teria apontado uma pistola para a sua cabeça durante uma discussão.