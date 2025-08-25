‘Sem dente e ainda negro’: fala de Lula gera acusação de racismo

Durante a cerimônia, em que entregou 400 unidades odontológicas móveis, Lula afirmou que situações como essa contribuíram para a criação do programa Brasil Sorridente, lançado em 2004.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relatou, durante evento em Sorocaba (SP) na última quinta-feira (21), um episódio envolvendo uma propaganda produzida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para divulgar o Brasil em um evento internacional. Segundo Lula, o material trazia a foto de um homem negro sem dentes, o que motivou a sua ordem para retirar a página da publicação.

“Na revista tinha a foto de uma mulher sorrindo, e ao lado um homem negro, sem dentes. Perguntei ao ministro por que aquela foto havia sido escolhida para representar o Brasil no exterior e mandei trocar por uma de alguém com dentes”, declarou o presidente.

Reações da oposição

As falas de Lula foram criticadas por parlamentares da oposição, que classificaram a declaração como racista. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou que, em caso semelhante no governo de Jair Bolsonaro (PL), haveria questionamentos judiciais imediatos.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que as declarações reforçam sua visão crítica sobre o presidente. O deputado estadual Guto Zacarias (União-SP) também considerou a fala racista, enquanto o ex-deputado federal Deltan Dallagnol declarou que Lula deveria priorizar outras formas de representação do país.