‘Sem dente e ainda negro’: fala de Lula gera acusação de racismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relatou, durante evento em Sorocaba (SP) na última quinta-feira (21), um episódio envolvendo uma propaganda produzida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para divulgar o Brasil em um evento internacional. Segundo Lula, o material trazia a foto de um homem negro sem dentes, o que motivou a sua ordem para retirar a página da publicação.
Saiba Mais:
- Mulher é ameaçada com arma na cabeça e PM descobre arsenal
- Multas com até 40% de desconto no app do Detran estão liberadas
Durante a cerimônia, em que entregou 400 unidades odontológicas móveis, Lula afirmou que situações como essa contribuíram para a criação do programa Brasil Sorridente, lançado em 2004.
“Na revista tinha a foto de uma mulher sorrindo, e ao lado um homem negro, sem dentes. Perguntei ao ministro por que aquela foto havia sido escolhida para representar o Brasil no exterior e mandei trocar por uma de alguém com dentes”, declarou o presidente.
Reações da oposição
As falas de Lula foram criticadas por parlamentares da oposição, que classificaram a declaração como racista. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou que, em caso semelhante no governo de Jair Bolsonaro (PL), haveria questionamentos judiciais imediatos.
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que as declarações reforçam sua visão crítica sobre o presidente. O deputado estadual Guto Zacarias (União-SP) também considerou a fala racista, enquanto o ex-deputado federal Deltan Dallagnol declarou que Lula deveria priorizar outras formas de representação do país.
Críticas semelhantes foram feitas pelos deputados federais Carlos Jordy (PL-RJ), Messias Donato (Republicanos-ES) e Gustavo Gayer (PL-GO).
Posição do governo
A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, discordou da interpretação de cunho racista e afirmou que Lula fez referência a um episódio que reflete o estigma social enfrentado por pessoas negras.