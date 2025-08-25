25 de agosto de 2025
ECONOMIA!

Multas com até 40% de desconto no app do Detran estão liberadas

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
Tempo de leitura: 1 min
A iniciativa busca oferecer aos motoristas alternativas para quitar débitos sem a necessidade de atendimento presencial
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) tem ampliado o uso de tecnologias digitais para facilitar o acesso a serviços, entre eles o pagamento de multas de trânsito. A iniciativa busca oferecer aos motoristas alternativas para quitar débitos sem a necessidade de atendimento presencial.

Saiba Mais:

Desconto no pagamento antecipado 

A principal vantagem do sistema é a possibilidade de desconto no pagamento. Para obter o benefício, a multa precisa estar dentro do prazo de vencimento e o pagamento deve ser realizado pelo aplicativo ou site do Detran. Em alguns estados, o abatimento pode chegar a 40%.

O processo é simples: o motorista que recebe uma notificação pode acessar o aplicativo, inserir os dados solicitados, consultar as infrações e efetuar o pagamento. O valor com desconto já é calculado automaticamente, de acordo com as regras de cada estado.

Benefícios do sistema digital 

  • A adoção da plataforma digital traz algumas vantagens:
  • Economia: o desconto reduz o valor final da multa;
  • Acesso remoto: o pagamento pode ser feito de qualquer lugar, em qualquer horário;
  • Menos burocracia: diminui a necessidade de deslocamento até unidades do Detran e reduz o uso de documentos físicos;
  • Transparência: permite consultar o histórico de infrações e pagamentos.

Como utilizar o aplicativo 

O app está disponível para Android e iOS. Para utilizá-lo, é necessário realizar um cadastro com dados pessoais e informações do veículo. Após a confirmação, o usuário pode acessar a lista de infrações e efetuar o pagamento direto na plataforma.

Acompanhamento constante 

As condições de desconto variam conforme o estado e podem ser alteradas ao longo do tempo. Por isso, é importante manter o aplicativo atualizado e acompanhar as informações divulgadas pelo Detran local.

