RUMO À COPA

Sem Neymar? Ancelotti convoca jogadores nesta segunda (25)

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Marcos Ribolli
Ancelotti prepara lista da Seleção com foco em novidades e testes de jovens talentos.
Ancelotti prepara lista da Seleção com foco em novidades e testes de jovens talentos.

A convocação da Seleção Brasileira, marcada para esta segunda-feira (25), deve marcar o início do ciclo final de observações de Carlo Ancelotti antes da Copa do Mundo de 2026. Com a classificação garantida desde junho, após vitória sobre o Paraguai, o treinador prepara uma lista com novidades e deve deixar de fora nomes consagrados como Vini Júnior e Rodrygo. A convocação acontece às 15h30, e será transmitida pela CBF TV no YouTube, e no SporTV.

Renovação no radar

O objetivo da comissão técnica é aproveitar os treinos na Granja Comary para avaliar de perto atletas que ainda não tiveram chances com a camisa amarela. A lista de pré-convocados já antecipa mudanças significativas: nove jogadores podem estrear na Seleção principal, entre eles Brazão (Santos), Léo Pereira (Flamengo), Kaio Jorge (Cruzeiro) e Samuel Lino (Flamengo).

Ancelotti sinalizou a veteranos que pretende dar espaço a quem ainda precisa ser observado. Os “intocáveis”, com vaga praticamente assegurada no Mundial, ganham descanso neste início de temporada europeia.

Outra tendência é o maior número de nomes que atuam no futebol nacional. Diferente da convocação de junho, que contou com apenas sete atletas do Brasileirão, a nova lista deve ter mais representantes. A comissão técnica considera que, neste momento da temporada, os jogadores em atividade no país estão em melhor ritmo competitivo do que aqueles que iniciaram recentemente suas ligas na Europa.

A incógnita Neymar

Se a ausência de estrelas como Vini Júnior era esperada, a maior dúvida fica em torno de Neymar. O camisa 10 do Santos está em tratamento de um edema na coxa e corre contra o tempo para voltar a campo pelo clube diante do Fluminense, no próximo domingo. Caso seja chamado, será sua primeira participação na Seleção desde outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em partida contra o Uruguai.

Jogos de despedida nas Eliminatórias

O Brasil encara o Chile no Maracanã, dia 4 de setembro, às 21h30, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Cinco dias depois, encerra a participação diante da Bolívia, em El Alto, a 4.100 metros de altitude.

Na tabela, a Seleção ocupa a terceira colocação com 25 pontos, empatada com o Equador. A Argentina, líder isolada com 35 pontos, já não pode ser alcançada.

