Piracicabana de 73 anos conquista bronze em corrida de montanha

A prova aconteceu na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais, na montanha Serra Fina, uma das mais desafiadoras do país, onde os melhores atletas do Brasil de Trail Running se encontram. Para efeito de comparação ela se aproxima ao Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.

A atleta piracicabana Neusa Rocha da Silva, de 73 anos, conseguiu um grande feito no último final de semana ao conquistar o terceiro lugar na prova de 7km na corrida de montanha La Mision.

Segundo o treinador Rogério Cardoso, que acompanha sua preparação, a corredora treina três vezes por semana, com percursos de no máximo 10 quilômetros. Nos fins de semana, o volume de treino pode aumentar dependendo da dis-tância da prova que irá competir. Além de realizar mus-culação e hidroginástica duas vezes por semana e ter acompanhamento com nutricionista.

Ela já participou de maratonas e até mesmo da BR 217, a maior ultramaratona do Brasil, realizada no Caminho da Fé. Para se preparar para a última prova, a La Mision, ela chegou a percorrer 18 quilômetros nos fins de semana.

Cardoso aponta que a principal dificuldade de gerenciar os treinos de Dona Neusa é a necessidade de um descanso adequado. "À medida que envelhecemos, o descanso se torna primordial," explica. "Por isso, equilibrar o treinamento com o estímulo e o descanso corretos é fundamental para que ela consiga se manter ativa, minimizando o risco de lesões."

