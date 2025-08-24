Homem tenta matar ex-mulher com foice e é preso em Piracicaba

Uma tentativa de feminicídio causou pânico no Jardim Alvorada, em Piracicaba, no início da tarde deste domingo (24). Armado com uma foice, um homem tentou atacar a ex-mulher na rua Ricardo Gobbo.

De acordo com a Polícia Militar, o crime só não terminou em tragédia porque o irmão da vítima conseguiu intervir e impedir a agressão, entrando em luta corporal com o suspeito. O agressor ficou bastante ferido e fugiu do local.