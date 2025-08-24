Homem tenta matar ex-mulher com foice e é preso em Piracicaba

Uma tentativa de feminicídio causou pânico no Jardim Alvorada, em Piracicaba, no início da tarde deste domingo (24). Armado com uma foice, um homem tentou atacar a ex-mulher na rua Ricardo Gobbo.
VEJA MAIS
- Supermercado Enxuto deve encerrar atividades em Piracicaba
- Homem é preso por mostrar órgão genital para criança
De acordo com a Polícia Militar, o crime só não terminou em tragédia porque o irmão da vítima conseguiu intervir e impedir a agressão, entrando em luta corporal com o suspeito. O agressor ficou bastante ferido e fugiu do local.
Poucos minutos depois, a PM encontrou o homem caído e ensanguentado na rua Dumont, a dois quarteirões de distância. Ele apresentava cortes profundos na cabeça, no punho e ainda uma possível fratura na mão esquerda.
O SAMU prestou socorro e o encaminhou para a Santa Casa, onde permanece internado sob escolta. A vítima e o irmão foram levados até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), junto com a foice usada no crime. O delegado plantonista confirmou a prisão em flagrante do agressor, que agora responde por tentativa de feminicídio.Um boletim de ocorrência foi registrado.