VIOLÊNCIA EXTREMA

Homem tenta matar ex-mulher com foice e é preso em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
O homem foi preso e a foice apreendida pela Polícia Militar.
 Uma tentativa de feminicídio causou pânico no Jardim Alvorada, em Piracicaba, no início da tarde deste domingo (24). Armado com uma foice, um homem tentou atacar a ex-mulher na rua Ricardo Gobbo.

De acordo com a Polícia Militar, o crime só não terminou em tragédia porque o irmão da vítima conseguiu intervir e impedir a agressão, entrando em luta corporal com o suspeito. O agressor ficou bastante ferido e fugiu do local.

Poucos minutos depois, a PM encontrou o homem caído e ensanguentado na rua Dumont, a dois quarteirões de distância. Ele apresentava cortes profundos na cabeça, no punho e ainda uma possível fratura na mão esquerda.

O SAMU prestou socorro e o encaminhou para a Santa Casa, onde permanece internado sob escolta. A vítima e o irmão foram levados até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), junto com a foice usada no crime. O delegado plantonista confirmou a prisão em flagrante do agressor, que agora responde por tentativa de feminicídio.Um boletim de ocorrência foi registrado.

