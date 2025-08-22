LXX Salão de Belas Artes de Piracicaba

Acompanho, desde minha juventude, os Salões de Belas Artes de Piracicaba. Lembro-me de tê-lo visitado em diversos lugares, como a antiga residência do Barão da Serra Negra, no Cristóvão Colombo e depois, definitivamente na antiga Pinacoteca, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto e ultimamente, na nova Pinacoteca, no Engenho Central.

Em minha visitas pude conhecer muito sobre a Arte pictórica de nossa cidade. Através da dra. Myrthes Apparecida Adâmoli de Barros, (Irmã do pintor Joca Adâmoli), aprendi sobre a nossa arte caipira, desde o início dos anos 1940, e com Renato Wagner, Archimedes Dutra, Alberto Thomazi, Pacheco Ferraz, Manoel Martho, Olavo Ferreira da Silva, o deslumbre caipira em sua plenitude, começando por Miguelzinho Dutra, Almeida Jr. e outros tantos mais.

Foi assim que aprendi (um pouco) sobre pintura e hoje consigo distinguir uma boa obra, uma tela bem pintada, e uma tela feita por um aprendiz ou com dedos do professor. Essas obras feitas sob a supervisão do Professor jamais deveriam ser enviadas para Salões, pois não são obras autênticas. Muitas delas são cópias de obras do Professor e muitas delas têm os dedos do Professor. Mas isso não acontece. Não acontece mesmo.