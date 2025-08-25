Obra da nova adutora em Santa Teresinha chega a 90%

O prefeito Helinho Zanatta e o presidente do Semae, Ronald Pereira, acompanharam nesta semana as obras da adutora Santa Teresinha–Capim Fino, que já estão 90% concluídas. A estrutura, com 4 km de extensão e tubulação de 500 mm, ligará a Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino à região Norte da cidade, reforçando o abastecimento de bairros como Mário Dedini, Algodoal, Vila Sônia, Parque Orlanda, Parque Piracicaba e adjacências.
VEJA MAIS:
- R$3,15 milhões: SEMAE homologa transporte e tratamento de lodo
- Piracicaba zera filas e entrega 6,5 mil próteses dentárias
- 1,4 mil peças: Prefeitura acaba com problema de enxoval nas UPAs
Com a conclusão prevista para as próximas semanas, a nova adutora deve ampliar em 400 litros por segundo a distribuição de água, o que representa cerca de 18 milhões de litros por hora, beneficiando aproximadamente 70 mil pessoas.
“Trabalhamos diariamente para que essa obra, considerada complexa, saísse do papel. Assim como as artérias do corpo humano, as adutoras são fundamentais para o funcionamento da cidade. Essa ação vai garantir mais oferta de água para a população”, afirmou o prefeito Helinho Zanatta.
Para Ronald Pereira, presidente do Semae, o projeto reafirma o compromisso da autarquia com a segurança hídrica da cidade. “Já executamos 3,5 km dos 4 km previstos. A Adutora Santa Teresinha–Capim Fino é um reforço essencial para garantir acesso à água potável a mais de 70 mil moradores”, destacou.
A obra, orçada em R$ 5,6 milhões, é resultado de uma parceria entre o Semae e a Construtora MRV. A autarquia forneceu a tubulação e a construtora ficou responsável pela execução.