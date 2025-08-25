Obra da nova adutora em Santa Teresinha chega a 90%

O prefeito Helinho Zanatta e o presidente do Semae, Ronald Pereira, acompanharam nesta semana as obras da adutora Santa Teresinha–Capim Fino, que já estão 90% concluídas. A estrutura, com 4 km de extensão e tubulação de 500 mm, ligará a Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino à região Norte da cidade, reforçando o abastecimento de bairros como Mário Dedini, Algodoal, Vila Sônia, Parque Orlanda, Parque Piracicaba e adjacências.

Com a conclusão prevista para as próximas semanas, a nova adutora deve ampliar em 400 litros por segundo a distribuição de água, o que representa cerca de 18 milhões de litros por hora, beneficiando aproximadamente 70 mil pessoas.