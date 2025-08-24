Homem é preso por mostrar órgão genital para criança e ameaça

Um caso revoltante de abuso e ameaça foi registrado neste sábado (23), no centro da cidade de Santa Maria da Serra, na Região Metropolitana de Piracicaba.
Segundo informações da polícia, familiares da criança fizeram o chamado e denunciaram o homem por mostrar as partes íntimas, e ainda ameaçar os vizinhos com uma faca, proibindo comentários sobre sua atitude.
Diante dos fatos, os policiais militares efetuaram a prisão e apreenderam a faca do indivíduo. Ele foi conduzido ao Plantão Policial e ficou à disposição da justiça. A vítima e as testemunhas foram ouvidas para o registro do boletim de ocorrência.