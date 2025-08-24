25 de agosto de 2025
NA CADEIA

Homem é preso por mostrar órgão genital para criança e ameaça

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Pira1
A Polícia Militar foi acionada e conduziu o indivíduo ao Plantão Policial.
Um caso revoltante de abuso e ameaça foi registrado neste sábado (23), no centro da cidade de Santa Maria da Serra, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo informações da polícia, familiares da criança fizeram o chamado e denunciaram o homem por mostrar as partes íntimas, e ainda ameaçar os vizinhos com uma faca, proibindo comentários sobre sua atitude.

Diante dos fatos, os policiais militares efetuaram a prisão e apreenderam a faca do indivíduo. Ele foi conduzido ao Plantão Policial e ficou à disposição da justiça. A vítima e as testemunhas foram ouvidas para o registro do boletim de ocorrência.

