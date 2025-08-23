Carro fecha e mata motociclista de aplicativo em Piracicaba

Um acidente violento tirou a vida do motociclista de aplicativo Jean Lúcky Jacinto, de 40 anos, na tarde desta sexta-feira (22), no bairro Mário Dedini, em Piracicaba.
VEJA MAIS
- Fritadeira causou incêndio no Mercado Municipal de Piracicaba
- Saiba o que os sócios da Drogal projetam para área da Unimep
Segundo testemunhas, Jean foi fechado por um carro, que logo em seguida fugiu sem prestar socorro. O impacto foi brutal e deixou o trabalhador em estado crítico. Equipes de resgate chegaram rápido e levaram a vítima ao hospital, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos.
A Perícia Técnica esteve no local para levantar as causas do acidente, e a Polícia Civil já investiga quem seria o motorista responsável pela colisão e fuga.
A família, em choque com a perda, se despede de Jean neste sábado (23), no Cemitério da Saudade, onde acontece o velório e sepultamento.