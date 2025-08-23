Coral Luiz de Queiroz encanta em apresentação às margens do rio

Às margens do Rio Piracicaba, a Casa do Povoador foi palco de um espetáculo que ficará na memória da cidade. Na manhã deste sábado (23), o Coral Luiz de Queiroz, da Esalq/USP, emocionou o público ao celebrar os 50 anos de oficialização do hino municipal, em uma apresentação marcada por emoção, história e orgulho piracicabano.
Sob a regência da maestrina Cíntia Pinotti, as vozes do coral se uniram ao som das águas, criando um cenário raro em beleza e simbolismo. O repertório trouxe diferentes canções, mas foi na execução do hino oficial — composto em 1931 por Newton de Almeida e eternizado como símbolo da cidade em 1975 — que a emoção alcançou seu ponto máximo. O arranjo do maestro Ernst Mahle, adaptado por Pinotti, deu nova vida à obra que há décadas acompanha gerações.
O público, formado por moradores, visitantes e membros da comunidade acadêmica, acompanhou cada nota em silêncio reverente, até que aplausos longos e calorosos ecoaram pela Rua do Porto. Muitos se emocionaram, reconhecendo na música não apenas um hino, mas um elo afetivo com a própria identidade de Piracicaba.
A apresentação integrou as comemorações dos 258 anos do município e mostrou como a cultura pode unir passado e futuro, universidade e comunidade. Para além da performance, o evento reafirmou a missão do Coral Luiz de Queiroz: ser ponte entre a tradição e a renovação, entre a música e o sentimento de pertencimento.
Promovido pela Esalq/USP, com apoio da Prefeitura e instituições parceiras, o espetáculo foi mais do que um concerto: foi um retrato da cidade em sua essência.