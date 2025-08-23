24 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
TRISTE

Família acha homem morto em casa, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação e Arquivo/Pira1
Após o trabalho da perícia na Portelinha, a funerária levou o corpo ao IML.
Após o trabalho da perícia na Portelinha, a funerária levou o corpo ao IML.

Um homem de 42 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (23) dentro da própria casa, na comunidade da Portelinha, em Piracicaba.

VEJA MAIS

Segundo informações, familiares estranharam a falta de contato e decidiram entrar no imóvel pulando o muro na rua Iguatemi. Ao acessar o imóvel, o corpo foi encontrado sobre a cama, com ferimentos ainda não esclarecidos, que podem ter sido provocados por um acidente doméstico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e constatou o óbito. A Guarda Civil preservou o local até a chegada da perícia.

Uma equipe da funerária encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), e um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial. O caso está sob investigação para apurar as causas da morte.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários