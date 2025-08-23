Família acha homem morto em casa, em Piracicaba

Um homem de 42 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (23) dentro da própria casa, na comunidade da Portelinha, em Piracicaba.

VEJA MAIS

Segundo informações, familiares estranharam a falta de contato e decidiram entrar no imóvel pulando o muro na rua Iguatemi. Ao acessar o imóvel, o corpo foi encontrado sobre a cama, com ferimentos ainda não esclarecidos, que podem ter sido provocados por um acidente doméstico.