Família acha homem morto em casa, em Piracicaba

Um homem de 42 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (23) dentro da própria casa, na comunidade da Portelinha, em Piracicaba.
Segundo informações, familiares estranharam a falta de contato e decidiram entrar no imóvel pulando o muro na rua Iguatemi. Ao acessar o imóvel, o corpo foi encontrado sobre a cama, com ferimentos ainda não esclarecidos, que podem ter sido provocados por um acidente doméstico.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e constatou o óbito. A Guarda Civil preservou o local até a chegada da perícia.
Uma equipe da funerária encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), e um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial. O caso está sob investigação para apurar as causas da morte.