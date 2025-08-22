24 de agosto de 2025
EM PIRACICABA

Jovem é preso com mais de 100 porções de 'coca' perto de escola

As drogas foram apreendidas pela Polícia Militar.
 Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (21), no bairro Monte Líbano, em Piracicaba.

A prisão ocorreu por volta das 16h20, na rua Caçapava, em frente a uma escola municipal, durante ação da equipe ROCAM da Força Tática do 10° BPM/I.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação das motocicletas, correndo para dentro de um terreno. Ele foi perseguido e detido. Na pochete que carregava, os policiais encontraram 131 porções de cocaína embaladas em eppendorfs e 11 invólucros de maconha.

O rapaz já havia respondido anteriormente por tráfico de drogas. Levado ao Plantão Policial, teve a prisão confirmada pelo delegado de plantão e segue à disposição da Justiça.

