Jovem é preso com mais de 100 porções de 'coca' perto de escola

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (21), no bairro Monte Líbano, em Piracicaba.
A prisão ocorreu por volta das 16h20, na rua Caçapava, em frente a uma escola municipal, durante ação da equipe ROCAM da Força Tática do 10° BPM/I.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação das motocicletas, correndo para dentro de um terreno. Ele foi perseguido e detido. Na pochete que carregava, os policiais encontraram 131 porções de cocaína embaladas em eppendorfs e 11 invólucros de maconha.
O rapaz já havia respondido anteriormente por tráfico de drogas. Levado ao Plantão Policial, teve a prisão confirmada pelo delegado de plantão e segue à disposição da Justiça.