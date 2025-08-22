Jovem é preso com mais de 100 porções de 'coca' perto de escola

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (21), no bairro Monte Líbano, em Piracicaba.

A prisão ocorreu por volta das 16h20, na rua Caçapava, em frente a uma escola municipal, durante ação da equipe ROCAM da Força Tática do 10° BPM/I.