Homem sequestra filha pequena e ameaça ex-mulher em Piracicaba

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (21), em Piracicaba, após ameaçar a ex-companheira e descumprir uma medida protetiva em vigor. O caso aconteceu por volta das 23h24, na rua Máximo Debuschi, no bairro Gilda.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chegou embriagado à residência da vítima, retirou a filha de 3 anos do local e a colocou no carro. Em seguida, ligou para a ex-mulher e a ameaçou, dizendo que ela “teria sorte se voltasse a ver a filha novamente”.