HORAS DE TENSÃO

Homem sequestra filha pequena e ameaça ex-mulher em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PM
O homem foi preso pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher.
 Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (21), em Piracicaba, após ameaçar a ex-companheira e descumprir uma medida protetiva em vigor. O caso aconteceu por volta das 23h24, na rua Máximo Debuschi, no bairro Gilda.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chegou embriagado à residência da vítima, retirou a filha de 3 anos do local e a colocou no carro. Em seguida, ligou para a ex-mulher e a ameaçou, dizendo que ela “teria sorte se voltasse a ver a filha novamente”.

Com apoio do Comando Grupo Patrulha 5, os policiais seguiram para um sítio indicado pela vítima, onde a criança havia sido levada. No local, o avô do acusado autorizou a entrada da equipe, que encontrou o homem ainda em posse da menina.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A criança foi resgatada sem ferimentos e entregue em segurança à mãe.

