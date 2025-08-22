Homem sequestra filha pequena e ameaça ex-mulher em Piracicaba

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (21), em Piracicaba, após ameaçar a ex-companheira e descumprir uma medida protetiva em vigor. O caso aconteceu por volta das 23h24, na rua Máximo Debuschi, no bairro Gilda.
VEJA MAIS
- Fumaça causa acidentes com 9 veículos na rodovia Piracicaba-Rio Claro
- Motoboy morre após colisão com caminhão
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chegou embriagado à residência da vítima, retirou a filha de 3 anos do local e a colocou no carro. Em seguida, ligou para a ex-mulher e a ameaçou, dizendo que ela “teria sorte se voltasse a ver a filha novamente”.
Com apoio do Comando Grupo Patrulha 5, os policiais seguiram para um sítio indicado pela vítima, onde a criança havia sido levada. No local, o avô do acusado autorizou a entrada da equipe, que encontrou o homem ainda em posse da menina.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A criança foi resgatada sem ferimentos e entregue em segurança à mãe.