24 de agosto de 2025
IMPRESSIONANTE

VÍDEO: Chamas gigantes tomam rodovia e causam caos em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
As chamas começaram por volta das 14h, na Rua Augusto de Lello, nas proximidades do km 129 da Rodovia Fausto Santo Mauro (SP 127)
Um incêndio em uma área de mata atingiu o bairro Santa Rosa, em Piracicaba, na tarde desta sexta-feira (22). As chamas começaram por volta das 14h, próximo da rua Augusto de Lello, nas proximidades do km 129 da Rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127), e se espalharam pela vegetação.

A fumaça alcançou a rodovia e comprometeu a visibilidade dos motoristas. O bloqueio visual resultou em uma sequência de colisões: seis veículos no sentido Rio Claro–Piracicaba e outros três no sentido oposto, entre eles caminhões e um ônibus de transporte coletivo da empresa Rápido Sumaré. Um casal de idosos sofreu ferimentos leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Com a redução da visibilidade, o tráfego foi paralisado em ambos os sentidos da rodovia, gerando congestionamento por vários quilômetros.

Equipes da Polícia Rodoviária, do Corpo de Bombeiros e da concessionária Colinas foram acionadas para controlar o trânsito e evitar novos acidentes. Paralelamente, brigadistas da usina da região e bombeiros atuaram no combate ao fogo, que se espalhava com auxílio do vento.

Após a chegada das equipes, a pista começou a ser liberada gradualmente, mas o tráfego permaneceu lento no local. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

