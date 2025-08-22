VÍDEO: Chamas gigantes tomam rodovia e causam caos em Piracicaba

Um incêndio em uma área de mata atingiu o bairro Santa Rosa, em Piracicaba, na tarde desta sexta-feira (22). As chamas começaram por volta das 14h, próximo da rua Augusto de Lello, nas proximidades do km 129 da Rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127), e se espalharam pela vegetação.

Saiba Mais:

A fumaça alcançou a rodovia e comprometeu a visibilidade dos motoristas. O bloqueio visual resultou em uma sequência de colisões: seis veículos no sentido Rio Claro–Piracicaba e outros três no sentido oposto, entre eles caminhões e um ônibus de transporte coletivo da empresa Rápido Sumaré. Um casal de idosos sofreu ferimentos leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).