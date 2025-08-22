Incêndio atinge área de mata no bairro Santa Rosa em Piracicaba

Um incêndio atinge uma área de mata no bairro Santa Rosa, em Piracicaba, na tarde desta sexta-feira (22). O fogo começou em frente à Rua Augusto de Lello, nas proximidades da Rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127), e rapidamente se espalhou pela vegetação.
A fumaça provocada pelas chamas se espalhou pela região e reduziu a visibilidade de motoristas que passavam pelas vias próximas. A situação exigiu atenção redobrada no trânsito, principalmente para quem utilizava a rodovia e as avenidas de acesso ao bairro.
Até o momento, não há registro de feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas após o controle total das chamas.
De acordo com a Defesa Civil, períodos de tempo seco e altas temperaturas podem contribuir para a propagação de focos de incêndio em áreas de mata, o que aumenta o risco nesta época do ano.