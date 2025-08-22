Orquestra de Viola Caipira toca no domingo (24) em Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove neste domingo (24), às 19h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, o concerto comemorativo de 20 anos da Orquestra Piracicabana de Viola Caipira. O evento é beneficente, com entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba. Os ingressos se esgotaram já no segundo dia de retirada, e a apresentação integra a programação oficial do mês de aniversário de 258 anos da cidade.
VEJA MAIS:
- Coral Luiz de Queiroz celebra 50 anos do Hino de Piracicaba
- Festa da Mandioca de Artemis começa hoje (22); veja a programação
- Agenda cultural: 100 Milhas, Jazz Manouche e muito mais
A Orquestra foi fundada oficialmente em 05/08/2005, após oficinas de viola realizadas em 2004 com os violeiros Mazinho Quevedo e Fernando Sodré. De uma reunião de apaixonados pela música de raiz, nasceu um grupo que, em duas décadas, se consolidou como símbolo cultural da cidade, levando a sonoridade da viola a palcos de Piracicaba, São Paulo e Minas Gerais.
O concerto de 20 anos
O repertório contará com 25 obras que marcaram a música caipira, incluindo Disparada, Menino da Porteira, Saudade da Minha Terra e Estrada da Vida. O encerramento será com a execução do Hino de Piracicaba, em homenagem à cidade, e participação especial do Coral Luiz de Queiroz.
“É muito gratificante saber que de uma oficina nasceu uma orquestra que já dura 20 anos. Comemorar o aniversário da Orquestra tão perto do aniversário da nossa cidade é ainda mais especial. Estamos ansiosos e animados para esse show”, afirma Jorge Cesar de Vargas Neto, regente da Orquestra.
O secretário de Cultura, Carlos Beltrame, destaca a importância do grupo: “Valorizar a música de raiz e os artistas locais é prioridade da Secretaria. A trajetória da Orquestra é exemplo de como políticas culturais e iniciativas comunitárias se unem para fortalecer a identidade cultural de Piracicaba. Essa celebração é um reconhecimento e uma garantia de que essa história seguirá viva para as próximas gerações.”
SERVIÇO
Concerto de 20 anos da Orquestra Piracicabana de Viola Caipira. No Teatro Municipal Dr. Losso Netto (avenida Independência, 277, Bairro Alto). Domingo (24), às 19h. Informações: (19) 3403-2600.