Espetáculo no céu: Asteroide irá colidir com a Lua em 2032

Inicialmente, o asteroide 2024 YR4, descoberto no final de 2024, era visto como um potencial risco de colisão com a Terra. No entanto, após centenas de análises de telescópios como o James Webb e o Hubble, a probabilidade de impacto com nosso planeta caiu para apenas 0,0017%.

O asteroide 2024 YR4, com cerca de 60 metros de diâmetro, pode colidir com a Lua em dezembro de 2032, gerando uma impressionante chuva de fragmentos lunares em direção à Terra. Apesar do risco, os cientistas garantem que o evento seria, em sua maior parte, um espetáculo celeste inofensivo, sem ameaças à vida na superfície do nosso planeta.

A situação é diferente para a Lua. De acordo com um estudo recente, a chance de colisão do asteroide com o satélite é de 4,3%, uma probabilidade considerada alta em termos astronômicos. Caso o impacto ocorra, ele liberaria uma energia equivalente a uma bomba de hidrogênio de 6,5 megatons de TNT, criando uma cratera de aproximadamente 1 quilômetro de diâmetro.

O impacto poderia liberar até 100 milhões de quilos de rocha da Lua, com cerca de 10% desse material sendo atraído pela gravidade da Terra. Apesar da massa significativa, os fragmentos levariam poucos dias para chegar e se desintegrariam em sua maioria na atmosfera, aparecendo como estrelas cadentes ou meteoros.

Risco para satélites

Embora a vida na Terra esteja segura, o mesmo não se pode dizer de alguns satélites. As partículas, que variam de milímetros a centímetros, viajariam a milhares de metros por segundo, representando uma ameaça para a infraestrutura espacial. Segundo Dan Oltrogge, cientista-chefe da COMSPOC, uma "chuva" de fragmentos como essa poderia ser perigosa para satélites, que são vitais para a comunicação e outras tecnologias.