USP oferece passeio para ver a Lua de perto: crianças vão adorar!

O Parque de Ciência e Tecnologia (CienTec) da Universidade de São Paulo abre suas portas em noites especiais para um programa que une lazer e conhecimento: a observação astronômica gratuita. A atividade, que conta com telescópios e estações científicas, é voltada para todas as idades e promete encantar especialmente as crianças.

Realizadas em datas próximas à Lua crescente — fase considerada ideal para contemplação —, as visitas guiadas ocorrem duas vezes por mês, sempre às sextas e sábados, das 16h às 19h40, com duração média de três horas. Além de acompanhar explicações de especialistas e estudantes da USP, o público pode explorar curiosidades sobre astronomia e ciências naturais.