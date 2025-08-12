USP oferece passeio para ver a Lua de perto: crianças vão adorar!

O Parque de Ciência e Tecnologia (CienTec) da Universidade de São Paulo abre suas portas em noites especiais para um programa que une lazer e conhecimento: a observação astronômica gratuita. A atividade, que conta com telescópios e estações científicas, é voltada para todas as idades e promete encantar especialmente as crianças.
Realizadas em datas próximas à Lua crescente — fase considerada ideal para contemplação —, as visitas guiadas ocorrem duas vezes por mês, sempre às sextas e sábados, das 16h às 19h40, com duração média de três horas. Além de acompanhar explicações de especialistas e estudantes da USP, o público pode explorar curiosidades sobre astronomia e ciências naturais.
Para participar, é necessário reservar ingresso com antecedência. As datas são divulgadas nos canais oficiais do CienTec, incluindo o perfil no Instagram (@parquecientec). A recomendação é chegar com pelo menos meia hora de antecedência para o check-in.
O Parque CienTec está localizado na Avenida Miguel Stéfano, 4.200, bairro Água Funda, próximo ao Zoológico de São Paulo. Fora dos dias de expedição, o espaço funciona de segunda a sábado, das 9h às 16h.