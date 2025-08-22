CNH Social: benefício pode gerar economia de R$2 mil; saiba mais

O objetivo do evento é agilizar o processo de habilitação para os beneficiários, garantindo que eles não percam o prazo e avancem para as próximas etapas. A medida visa facilitar o acesso à carteira de motorista para aqueles que mais precisam.

A iniciativa CNH Popular, voltada para pessoas de baixa renda, está em nova fase de atendimento. Nos dias 23 e 24 de agosto, um mutirão presencial será realizado em alguns estados do país para que os candidatos aprovados possam confirmar suas candidaturas e entregar a documentação necessária no Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Neste final de semana, o estado do Ceará será o primeiro a realizar este mutirão, com o objetivo de acelerar a emissão das CNHs gratuitas. Pessoas de outros estados podem buscar informações sobre o programa e como se inscrever entrando em contato com o Detran de sua região.

A participação no programa é uma grande vantagem financeira para os beneficiários. Além de isentar os custos de matrícula e mensalidade em autoescolas, o programa permite uma economia que pode chegar a mais de R$ 2.000, referentes a todo o processo de habilitação. Em alguns estados, o agendamento para os serviços pode ser feito online.

Atualmente, o custo do processo para obtenção da CNH em Piracicaba, pode ultrapassar R$ 3 mil. Com a possível mudança, o valor estimado ficaria entre R$ 750 e R$ 1 mil, o que representaria uma redução de até 80%.