CNH Social: como saber se você pode adquirir a habilitação grátis

A lei que permite a obtenção gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já está em vigor em todo o território nacional desde a última terça-feira, 12 de agosto. Candidatos que se inscreveram no programa pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) já podem verificar se foram aprovados na lista de contemplados da CNH Social.
A aprovação é geralmente notificada pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) via e-mail ou mensagem de texto. No entanto, é possível consultar a lista manualmente pelo site do Detran do seu estado.
Como consultar a lista de aprovados?
- Para verificar se seu nome está na lista, siga o passo a passo:
- Acesse o site do Detran do seu estado.
- Procure pela seção "CNH Social".
- Consulte a lista de contemplados.
- Pesquise seu nome ou CPF na ferramenta de busca.
- Se aprovado, o Detran recomenda que o candidato realize uma nova matrícula no site para dar andamento ao processo.
O que fazer em caso de não aprovação?
O Detran de cada estado também divulga uma lista de suplentes, que são os candidatos que podem ser beneficiados em chamadas futuras. Se seu nome não aparecer na lista principal, é importante verificar a lista de suplentes no site da entidade para não perder a chance de ser contemplado posteriormente.