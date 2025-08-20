CNH Social: como saber se você pode adquirir a habilitação grátis

A lei que permite a obtenção gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já está em vigor em todo o território nacional desde a última terça-feira, 12 de agosto. Candidatos que se inscreveram no programa pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) já podem verificar se foram aprovados na lista de contemplados da CNH Social.

A aprovação é geralmente notificada pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) via e-mail ou mensagem de texto. No entanto, é possível consultar a lista manualmente pelo site do Detran do seu estado.

Como consultar a lista de aprovados?

Para verificar se seu nome está na lista, siga o passo a passo: Acesse o site do Detran do seu estado. Procure pela seção "CNH Social". Consulte a lista de contemplados. Pesquise seu nome ou CPF na ferramenta de busca. Se aprovado, o Detran recomenda que o candidato realize uma nova matrícula no site para dar andamento ao processo.

O que fazer em caso de não aprovação?