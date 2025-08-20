20 de agosto de 2025
CNH DE GRAÇA!

CNH Social: como saber se você pode adquirir a habilitação grátis

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Arquivo/JP
A CNH Social entrou em vigor no último dia 12 de agosto
A CNH Social entrou em vigor no último dia 12 de agosto

A lei que permite a obtenção gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já está em vigor em todo o território nacional desde a última terça-feira, 12 de agosto. Candidatos que se inscreveram no programa pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) já podem verificar se foram aprovados na lista de contemplados da CNH Social.

A aprovação é geralmente notificada pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) via e-mail ou mensagem de texto. No entanto, é possível consultar a lista manualmente pelo site do Detran do seu estado.

Como consultar a lista de aprovados?

  1. Para verificar se seu nome está na lista, siga o passo a passo:
  2. Acesse o site do Detran do seu estado.
  3. Procure pela seção "CNH Social".
  4. Consulte a lista de contemplados.
  5. Pesquise seu nome ou CPF na ferramenta de busca.
  6. Se aprovado, o Detran recomenda que o candidato realize uma nova matrícula no site para dar andamento ao processo.

O que fazer em caso de não aprovação?

O Detran de cada estado também divulga uma lista de suplentes, que são os candidatos que podem ser beneficiados em chamadas futuras. Se seu nome não aparecer na lista principal, é importante verificar a lista de suplentes no site da entidade para não perder a chance de ser contemplado posteriormente.

