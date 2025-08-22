Dengue: arrastão percorre 5 bairros neste sábado (23)

O objetivo é reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. De janeiro a julho deste ano, o mutirão já recolheu mais de 100 toneladas de potenciais criadouros.

Neste sábado (23), as equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA) – vinculado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde – realizam o Arrastão da Dengue, das 8h às 14h, na região da Pauliceia. Além do bairro, a ação vai percorrer o Jardim Esplanada, São Francisco, Vila São Luís e Residencial Paulista. O ponto de encontro será no Ginásio de Esportes da Pauliceia, próximo à Escola Estadual Dario Brasil.

Segundo dados provisórios da Vigilância Epidemiológica (VE), entre 1º de janeiro e 19 de agosto de 2025 foram registradas 22.207 notificações de dengue, com 5.924 casos positivos e quatro óbitos. No mesmo período de 2024, em números consolidados, houve 58.968 notificações, 29.102 casos confirmados e 16 óbitos. Já em 2023 foram 12.598 notificações, 2.897 confirmações e três mortes.

Vacinação

A vacinação contra a dengue segue disponível em Piracicaba para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento com foto, Cartão Pira Cidadão ou Cartão Nacional do SUS. A aplicação ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h (exceto UBS Paulista, antigo Crab). O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses.

Prevenção

Entre os cuidados recomendados para evitar a proliferação do mosquito estão: