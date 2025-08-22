Conheça Janderson Miguel, o “Michael Jackson” de Piracicaba

Aos 21 anos, Janderson Miguel acumula mais de uma década de dedicação à dança. Morador de Piracicaba, ele descobriu o gosto pela dança ainda na infância, inspirado pelos videoclipes que assistia na televisão e também pelo irmão, que lhe ensinou os primeiros passos e serviu de referência no início de sua trajetória. “Eu queria ser jogador de basquete por causa do Michael Jordan, mas depois percebi que minha paixão estava mesmo na arte, na dança”, relembra.
No começo, Janderson admite que era tímido e travado. Mas, com o tempo, foi se soltando até encontrar no palco uma forma de expressar sentimentos e transformar sua vida. “A dança é como um abraço da família para mim, ela me salvou em momentos difíceis da vida, quando eu tive depressão”, disse Janderson ao Jornal de Piracicaba.
Fã de Michael Jackson, que conheceu por meio de clipes, Janderson nunca consegue ficar parado quando uma boa música começa a tocar. “A dança me traz alegria, e quando danço eu deixo as pessoas alegres”, conta.
Em 2020, ele ingressou na Casa do Hip-Hop de Piracicaba, aos 16 anos. No espaço, além de se aprimorar na dança, teve contato com outras linguagens artísticas, como grafite, DJ e Dança Afro. Ele também frequentou aulas de teatro no Senac, experiência que ajudou a ampliar sua presença de palco.
Hoje, ele atua como freelancer em diferentes áreas, mas se dedica principalmente às apresentações artísticas. O jovem também canta e, para o futuro, tem planos ambiciosos: ingressar em Artes Cênicas para se tornar professor. “Gosto muito de crianças, e elas de mim. Quero me tornar professor de Artes para ser um exemplo para os jovens”, afirma.
Sarau Saravá
O próximo passo de Janderson será sua participação no Sarau Saravá, realizado pelo Instituto AfroPira, neste sábado (23), a partir das 19h, na Rua Cel. João Mendes Pereira de Almeida - 198. O evento, contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, reúne atrações como música ao vivo, slam poesia, dança e teatro, em um evento que valoriza a cultura negra e a diversidade artística.
Nas redes sociais, Janderson compartilha trechos de sua rotina e apresentações. Ele avisa que perdeu o acesso ao antigo perfil, e que agora seu Instagram oficial é @jandersondanceoficial.