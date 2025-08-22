Conheça Janderson Miguel, o “Michael Jackson” de Piracicaba

Aos 21 anos, Janderson Miguel acumula mais de uma década de dedicação à dança. Morador de Piracicaba, ele descobriu o gosto pela dança ainda na infância, inspirado pelos videoclipes que assistia na televisão e também pelo irmão, que lhe ensinou os primeiros passos e serviu de referência no início de sua trajetória. “Eu queria ser jogador de basquete por causa do Michael Jordan, mas depois percebi que minha paixão estava mesmo na arte, na dança”, relembra.

No começo, Janderson admite que era tímido e travado. Mas, com o tempo, foi se soltando até encontrar no palco uma forma de expressar sentimentos e transformar sua vida. “A dança é como um abraço da família para mim, ela me salvou em momentos difíceis da vida, quando eu tive depressão”, disse Janderson ao Jornal de Piracicaba.