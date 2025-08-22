Júri define vencedores do Salão de Humor de Piracicaba

A premiação totaliza mais de R$ 80 mil, distribuídos entre sete categorias: Caricatura, Tiras/HQs, Cartum, Charge, Justiça Climática (tema especial de 2025), Saúde e Escultura. Além disso, serão concedidos o Grande Prêmio, destinado ao melhor trabalho do ano, e o Prêmio Júri Popular Alceu Marozi Righetto, escolhido por votação aberta ao público.

O 52º Salão Internacional de Humor de Piracicaba entra em uma etapa decisiva. No sábado (23), o Júri de Premiação se reúne no Armazém 14, no Parque do Engenho Central, para eleger os trabalhos vencedores desta edição. Serão avaliadas as 384 obras da mostra principal, produzidas por 202 artistas de 22 países.

A edição de 2025 conta com um júri plural, composto por artistas, jornalistas e pesquisadores renomados:

Carina de Souza Moraes (Horopako): professora indígena, designer e ilustradora, com atuação em comunicação, cultura popular e meio ambiente;

Pablo Lobato: ilustrador argentino, com trabalhos publicados em veículos como The New Yorker e The New York Times, indicado ao Annie Awards em 2023;

Paulina Chamorro: jornalista especializada em temas socioambientais, criadora do podcast Vozes do Planeta e diretora do documentário Mulheres na Conservação;

Marcelo Forlani: cofundador e CEO do Omelete e sócio da CCXP, referência em cultura pop no Brasil e no mundo;

Matthew Shirts: escritor e jornalista, fundador da National Geographic Brasil, vencedor do Prêmio Jabuti 2023 com o livro Emergência Climática;

Adriana Mosquera Soto (Nani): humorista gráfica colombiana, autora de 16 livros e referência internacional na luta contra a violência de gênero;

Luiz Carlos Fernandes: caricaturista e escultor premiado nacional e internacionalmente, vencedor do Grande Prêmio do Salão em 2018.

Marcelo Forlani destacou a importância de participar do júri. “É uma honra integrar este júri. O Salão de Humor de Piracicaba é um dos mais importantes do Brasil, e estou ansioso para ver o que foi produzido nos últimos meses. O que mais me impressiona é a capacidade de reunir artistas de tantos países e mostrar, pelo humor gráfico, diferentes visões sobre os temas atuais.”

O secretário municipal da Cultura, Carlos Beltrame, reforçou o impacto do evento. “Reunir artistas de tantos países e apresentar diferentes olhares sobre temas complexos reafirma o papel da arte como reflexão, provocação e transformação. Esta edição confirma Piracicaba como referência internacional.”