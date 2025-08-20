Simespi prevê 5 mil demissões em Piracicaba a partir de novembro

Diretores do Simespi (sindicato patronal das indústrias do setor metalmecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras) estiveram em Brasília nesta quarta-feira (20), em audiência com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para entregar documento com reivindicações voltadas à redução dos impactos imediatos e de médio prazo do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos às exportações brasileiras.

Saiba Mais:

A reunião contou com a presença do presidente do Simespi, Erick Gomes, do vice-presidente, André Simioni, da diretora da Painco, Daniela Gobbo Cordeiro, e do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira, o Juca, e o prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta (PSD). A agenda com o ministro foi intermediada pela

deputada estadual Professora Bebel (PT), que participou da audiência. No documento, o Simespi destaca que Piracicaba ocupa posição estratégica no comércio exterior brasileiro, sendo a quarta cidade do país que mais exporta para os Estados Unidos. No primeiro semestre de 2025, as exportações do município para aquele mercado somaram US$ 701 milhões, representando 32% do total exportado pela cidade.