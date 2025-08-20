Fim de uma era: Unimep vai a leilão em setembro por R$56 milhões

A Unimep, fundada em 1964, manteve atividades por décadas na região de Piracicaba. Nos últimos anos, entretanto, passou por dificuldades financeiras que culminaram em processos judiciais envolvendo seu patrimônio. O leilão integra as medidas em andamento para definição do destino dos bens da instituição.

Parte do campus Taquaral foi leiloada para o S upermercados Delta

Um trecho da área que abrigava o campus Taquaral da Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), em Piracicaba (SP), foi arrematado por R$ 20 milhões em leilão realizado dia 05 de maio deste ano. A única empresa a apresentar lance foi a rede de supermercados Delta Max, que ficou com parte do terreno desativado.

Leilões anteriores



Outros imóveis pertencentes à Rede Metodista também foram leiloados. Em maio de 2024, a chamada "Fazendinha da Unimep", um espaço com 35,2 mil metros quadrados, foi vendida por R$ 4,1 milhões. O imóvel, que inclui 1,8 mil metros quadrados de área construída, era usado para eventos e hospedagem de visitantes acadêmicos. A empresa compradora foi a Solidez Empreendimentos Imobiliários, sediada no distrito de Unileste, em Piracicaba.