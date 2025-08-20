Fim de uma era: Unimep vai a leilão em setembro por R$56 milhões

A Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) terá parte de seus imóveis leiloados no dia 16 de setembro de 2025. O processo ocorrerá de forma online, com início às 11h.
O conjunto a ser leiloado é composto por prédios escolares, salas de escritórios, auditório, laboratórios e refeitório. A área de solo possui aproximadamente 189.855,29 m² e a área construída soma cerca de 45.000 m².
O valor total da parte construída está estimado em R$ 56,7 milhões, atualmente em processo de desmembramento. Para aquisição do prédio em praça única, o lance mínimo será de R$ 35 milhões.
A empresa Cançado e Lessa Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi definida como detentora do Stalking Horse, posição que estabelece o primeiro lance e fixa o preço mínimo para a disputa.
A Unimep, fundada em 1964, manteve atividades por décadas na região de Piracicaba. Nos últimos anos, entretanto, passou por dificuldades financeiras que culminaram em processos judiciais envolvendo seu patrimônio. O leilão integra as medidas em andamento para definição do destino dos bens da instituição.
Parte do campus Taquaral foi leiloada para o Supermercados Delta
Um trecho da área que abrigava o campus Taquaral da Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), em Piracicaba (SP), foi arrematado por R$ 20 milhões em leilão realizado dia 05 de maio deste ano. A única empresa a apresentar lance foi a rede de supermercados Delta Max, que ficou com parte do terreno desativado.
Leilões anteriores
Outros imóveis pertencentes à Rede Metodista também foram leiloados. Em maio de 2024, a chamada "Fazendinha da Unimep", um espaço com 35,2 mil metros quadrados, foi vendida por R$ 4,1 milhões. O imóvel, que inclui 1,8 mil metros quadrados de área construída, era usado para eventos e hospedagem de visitantes acadêmicos. A empresa compradora foi a Solidez Empreendimentos Imobiliários, sediada no distrito de Unileste, em Piracicaba.
Em dezembro de 2022, o campus da Unimep em Santa Bárbara d’Oeste também foi vendido. A transação foi fechada em R$ 50 milhões com uma fundação educacional. O imóvel tem 205,6 mil metros quadrados. O encerramento das atividades nesse campus foi anunciado em fevereiro de 2021, e os alunos foram transferidos para outras instituições de ensino para concluir seus cursos.