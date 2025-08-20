20 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

OPERAÇÃO MOTO GP

Gangue das motos de luxo é 'estourada' pela polícia de Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Civil
Três integrantes da quadrilha foram presos em Itaquera, pela Polícia Civil de Piracicaba.
Três integrantes da quadrilha foram presos em Itaquera, pela Polícia Civil de Piracicaba.

 A Polícia Civil de Piracicaba prendeu três integrantes de uma quadrilha especializada em furtos de motocicletas de alta cilindrada, em ação realizada nesta terça-feira (19).

A operação, chamada “Moto GP”, contou com o apoio da Delegacia Seccional de Piracicaba e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no bairro Itaquera, zona leste da capital paulista.

Segundo as investigações, o bando utilizava a plataforma OLX para localizar anúncios de motos no interior do estado. Fingindo interesse na compra, os criminosos conseguiam os endereços das vítimas e invadiam suas residências durante a madrugada, levando os veículos para São Paulo. Algumas motocicletas eram postadas nas redes sociais antes de serem vendidas a desmanches clandestinos.

Um dos casos investigados ocorreu na região do 5º DP de Santa Terezinha, em Piracicaba, onde uma vítima teve três motos furtadas de uma só vez. Durante a fuga, os criminosos se envolveram em um acidente e abandonaram duas motocicletas, levando apenas uma.

Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis ajudaram na identificação do veículo e dos suspeitos.

Presos, os acusados confessaram participação em diversos furtos pelo estado. Eles respondem por furto qualificado e associação criminosa. As investigações continuam para localizar outras vítimas e possíveis comparsas.

