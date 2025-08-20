Gangue das motos de luxo é 'estourada' pela polícia de Piracicaba

A operação, chamada “Moto GP”, contou com o apoio da Delegacia Seccional de Piracicaba e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no bairro Itaquera, zona leste da capital paulista.

A Polícia Civil de Piracicaba prendeu três integrantes de uma quadrilha especializada em furtos de motocicletas de alta cilindrada, em ação realizada nesta terça-feira (19).

Segundo as investigações, o bando utilizava a plataforma OLX para localizar anúncios de motos no interior do estado. Fingindo interesse na compra, os criminosos conseguiam os endereços das vítimas e invadiam suas residências durante a madrugada, levando os veículos para São Paulo. Algumas motocicletas eram postadas nas redes sociais antes de serem vendidas a desmanches clandestinos.

Um dos casos investigados ocorreu na região do 5º DP de Santa Terezinha, em Piracicaba, onde uma vítima teve três motos furtadas de uma só vez. Durante a fuga, os criminosos se envolveram em um acidente e abandonaram duas motocicletas, levando apenas uma.

Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis ajudaram na identificação do veículo e dos suspeitos.