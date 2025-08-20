Bebê é salvo pela GCM após engasgar com macarrão

Foram minutos de pânico na tarde desta terça-feira (19). Uma menina de apenas 1 ano e 9 meses quase perdeu a vida depois de se engasgar com macarrão. A criança, já sem conseguir respirar, foi levada pela mãe desesperada até uma viatura da Guarda Civil Municipal que patrulhava o bairro Cecap, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A cena foi de desespero. Nos braços da mãe, a pequena já apresentava sinais de asfixia. Sem perder tempo, os guardas iniciaram a manobra de Heimlich. Entre tentativas revezadas e tensão crescente, veio o alívio: o alimento foi expelido e a criança voltou a respirar.