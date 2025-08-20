20 de agosto de 2025
ATITUDE HERÓICA

Bebê é salvo pela GCM após engasgar com macarrão

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Wagner Moriente
Após passar o susto, os guardas, a mãe e o bebê posaram para uma foto.
Após passar o susto, os guardas, a mãe e o bebê posaram para uma foto.

 Foram minutos de pânico na tarde desta terça-feira (19). Uma menina de apenas 1 ano e 9 meses quase perdeu a vida depois de se engasgar com macarrão. A criança, já sem conseguir respirar, foi levada pela mãe desesperada até uma viatura da Guarda Civil Municipal que patrulhava o bairro Cecap, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A cena foi de desespero. Nos braços da mãe, a pequena já apresentava sinais de asfixia. Sem perder tempo, os guardas iniciaram a manobra de Heimlich. Entre tentativas revezadas e tensão crescente, veio o alívio: o alimento foi expelido e a criança voltou a respirar.

Os agentes não pararam por aí. Rapidamente, levaram a menina até a Santa Casa de Limeira, onde recebeu atendimento emergencial.

Os médicos confirmaram que, apesar do susto, a garotinha não corria risco de morte, nem de sequelas.

O episódio terminou em aplausos das regiões e familiares, pelo ato heróico dos guardas.

