PM estoura 'boca' e apreende mais de 1200 porções de drogas

Uma megaoperação da Polícia Militar agitou a tarde desta terça-feira (19) no bairro Horto Florestal, em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. O alvo era o tráfico de drogas e o resultado foi impressionante: mais de 1.200 porções de entorpecentes tiradas de circulação.

Durante a ação, os PMs encontraram um verdadeiro arsenal do crime: 1.224 pinos de crack, 86 pinos de cocaína, 109 porções de maconha, meio tijolo da droga e porções maiores, além de uma quantidade de cocaína a granel. Também foram apreendidos balanças de precisão, celulares, dinheiro vivo e todo o material usado para o embalo e a venda dos entorpecentes.