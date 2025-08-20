VÍDEO: Asteroide provoca bola de fogo no céu e assusta moradores

De acordo com informações da emissora NHK, pedestres e motoristas relataram um aumento repentino da luminosidade no céu. Alguns relataram também uma vibração no ar logo após o evento.

Na noite de terça-feira (19), câmeras instaladas em aeroportos de Kagoshima, Fukuoka e Matsuyama captaram a passagem de um objeto luminoso que cruzou o céu pouco depois das 23h. O clarão foi visível em diversas regiões do sul do Japão e gerou registros em redes sociais, com vídeos e depoimentos de moradores.

Segundo especialistas entrevistados por veículos japoneses, o fenômeno corresponde a um meteoro de brilho intenso, conhecido como "fireball" ou bola de fogo. Esse tipo de meteoro ocorre quando fragmentos de asteroides ou partículas espaciais entram na atmosfera terrestre em alta velocidade, aquecendo-se e queimando por causa do atrito com o ar.

O diretor do Museu Espacial de Sendai, localizado em Kagoshima, informou à NHK que o brilho foi comparável ao da lua cheia. Ele também afirmou que o objeto provavelmente se desintegrou antes de atingir o oceano Pacífico.

Conforme a definição da NASA, fireballs são meteoros mais brilhantes do que qualquer planeta visível no céu noturno. Esses objetos podem ter mais de um metro de diâmetro. Em alguns casos, parte do material sobrevive à passagem pela atmosfera e chega ao solo como meteorito.