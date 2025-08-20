Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca; veja vídeo

A gravação teria sido feita na segunda-feira (18). Nas imagens, ele surge saindo de um carro, observando a movimentação e caminhando por alguns minutos, antes de retornar ao veículo e deixar o local.

O pastor Eduardo Costa voltou a repercutir nas redes sociais nesta terça-feira (19) depois da circulação de um novo vídeo no qual aparece utilizando roupas femininas nas ruas de Goiânia.

Semanas antes, o religioso já havia sido registrado em situação semelhante. Em um primeiro vídeo, ele foi visto próximo a um bar, usando peças femininas. Em um segundo momento, apareceu novamente, dessa vez com outras combinações de vestimenta.

Na terça-feira (18), Costa publicou uma gravação ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, na qual explicou o episódio. Segundo ele, a escolha das roupas fez parte de uma “investigação pessoal” para localizar um endereço. O pastor acrescentou que, após a gravação, foi alvo de uma tentativa de extorsão.

Quem é Eduardo Costa

Eduardo Costa é conhecido na região como bispo e líder religioso. Em uma das primeiras gravações, divulgada pela página Goiânia Mil Graus, ele foi identificado por seguidores.