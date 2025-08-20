Depósito clandestino de lubrificantes é fechado e dono é preso

A Polícia Civil estourou, na noite desta terça-feira (19), mais um ponto clandestino ligado ao esquema de falsificação de lubrificantes em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo os investigadores do DEIC de Piracicaba, o local estava ligado à uma fábrica clandestina fechada no início do mês, também em Rio Claro, que falsificava marcas famosas como Lubrax e Mobil. Informações apontavam que parte dos produtos continuava escondida em outro endereço e que pessoas estariam tentando se livrar das mercadorias para escapar da polícia.

Durante a ação, os policiais surpreenderam um comerciante de 50 anos, que se apresentou como dono do estabelecimento. Ele não tinha nenhum alvará da Prefeitura ou do Corpo de Bombeiros e ainda admitiu ter comprado os produtos da mesma empresa envolvida no escândalo da fábrica fechada em 7 de agosto.

No barracão foram encontrados 31 galões de 20 litros da marca Lubrax com indícios de adulteração, além de outros lubrificantes suspeitos de serem usados como matéria-prima para falsificações. A perícia confirmou a adulteração.