20 de agosto de 2025
EM PIRACICABA

Encontro Caipiracicabano celebra a vida de Cecílio Elias Netto

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Arquivo JP
Cecílio Elias Netto, jornalista e escritor, começou no Jornal de Piracicaba e se tornou guardião da memória e da cultura piracicabana.
O IV Encontro Caipiracicabano acontece nesta sexta-feira (20), às 19h30, na cafeteria do Sesc Piracicaba. A entrada é gratuita, e a classificação é livre. Nesta edição, o homenageado será Cecílio Elias Netto, célebre jornalista e escritor piracicabano, que celebra sua terra entre conversas, causos e prosas. O evento também destaca os 10 anos da criação do ICEN – Instituto Cecílio Elias Netto, entidade sem fins lucrativos dedicada a valorizar e difundir a cultura piracicabana.

Quem é Cecílio?

Nascido em 24 de junho de 1940, em Piracicaba, Cecílio encontrou cedo sua vocação: aos 16 anos já trabalhava como revisor no Jornal de Piracicaba, veículo no qual viria a se tornar diretor anos depois. Sua escrita se espalhou por diversos jornais e revistas, sempre marcada pela sensibilidade e pela defesa do patrimônio cultural.

Ao longo da carreira, publicou cerca de 30 livros, entre romances, crônicas e pesquisas históricas. Uma de suas maiores contribuições foi o Dicionário do Dialeto Caipiracicabano – Arco, Tarco e Verva, obra fundamental para o reconhecimento do dialeto caipira como patrimônio imaterial de Piracicaba. Com ele, Cecílio não apenas registrou palavras, mas eternizou modos de falar e de viver que poderiam se perder no tempo.

Homem de múltiplas linguagens, também levou sua sensibilidade ao cinema. Em 1995, dirigiu o episódio “Cruz” no longa coletivo Felicidade é..., revelando mais uma faceta criativa de sua inquietude intelectual.

Seu compromisso com a memória ganhou ainda mais força em 2015, quando fundou o Instituto Cecílio Elias Netto (ICEN), entidade sem fins lucrativos dedicada a valorizar e difundir a cultura piracicabana. O instituto deu origem ao Centro de Memória Cecílio Elias Netto, espaço que reúne acervos, documentos e histórias que contam a formação da cidade.

Reconhecido pela comunidade, Cecílio recebeu homenagens da Câmara Municipal e de diversas instituições culturais, mas o maior prêmio de sua vida talvez seja o carinho de Piracicaba, cidade que ele ajudou a contar, preservar e engrandecer.

SERVIÇO

O IV Encontro Caipiracicabano será realizado nesta sexta-feira (20), às 19h30, na cafeteria do Sesc Piracicaba. A entrada é gratuita, e a classificação é livre. A edição terá como homenageado o jornalista e escritor Cecílio Elias Netto, em uma noite dedicada a conversas, causos e prosas que exaltam a cultura local.

