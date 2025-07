Cecílio Elias Netto: entre memórias e o amor por Piracicaba

No meu entender, toda arte é filha da alma, do coração. A razão apenas ajuda a expressá-la. Assim, cada produção artística – e o jornalismo também exige muita arte – é como um filho para quem o gerou. Para mim, cada livro que escrevi é um filho de que precisei cuidar conforme a personalidade dos personagens. Todos eles, os livros, são amados e queridos com sentimentos diferentes. Penso que – como ocorre em relação a nossos filhos – há sempre atenção especial àquele que precisa de mais cuidados, que exige mais trabalho. No meu caso, destaco, então, o romance “Miserere mei, amor”. Cheguei à exaustão quase total. De mim, senti ter ele exigido coração, alma, corpo, até mesmo vísceras. Foi uma experiência que não consigo explicar. Nele, senti a impulsão de, realmente, escrever com o coração. E, de maneira sentimental, também o livro com que iniciei a vida literária, o “Um eunuco para Ester”, lá em 1965.

O senhor está prestes a completar 70 anos de jornalismo. Como enxerga o jornalismo atual, sobretudo nesse cenário dominado pelas redes sociais e pela circulação massiva de informações?

Com expectativa positiva, mas com preocupação. Lembremo-nos de que jornalismo, desde o início, foi considerado missão profética. Nada de religioso, mas como um acendedor de lampiões, buscando levar alguma luz onde houvesse escuridão. O acendedor de lampiões era chamado de profeta. Em meu entender, diante do caos também na comunicação, cabe-nos retornar àquele profetismo. Buscar luz, alguma luz. E isso, creio, exigiria que retornássemos às origens quando, diante do já noticiado e conhecido, opinávamos, analisávamos, criticávamos. Um jornalismo apenas noticioso não mais me parece ter sentido. A informação já se espalhou. Logo, ao jornalista profissional, deveria caber, novamente, a interpretação, a análise de possíveis e prováveis consequências. Despertar, estimular a discussão. Nessa verdadeira bagunça das redes sociais, a opinião pública precisa – urgentemente – de alguma referência quanto à veracidade dos acontecimentos. Temos que ajudá-la a encontrar, mesmo sabendo de nossos limites e falhas. A tecnologia deve estar sempre a serviço. Lembro-me que fomos quase sempre pioneiros na renovação tecnológica da imprensa em Piracicaba.