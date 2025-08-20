Gato Preto é preso após fugir de acidente com Bia Miranda

Segundo informações da Polícia Militar de São Paulo, a batida ocorreu por volta das 6h30 e envolveu dois carros, incluindo a Porsche de Gato Preto. Uma pessoa precisou ser encaminhada ao Pronto-Socorro Alvorada para atendimento médico.

O influenciador digital Gato Preto foi detido na manhã desta quarta-feira (20/8) após se envolver em um acidente na movimentada Avenida Faria Lima, em São Paulo. A namorada do influenciador, Bia Miranda, estava com ele no momento da colisão.

Testemunhas relataram que, logo após o impacto, o casal deixou o veículo parado no meio da avenida e se afastou rapidamente do local. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Gato Preto algemado sendo conduzido à delegacia.

Nas redes sociais, o influenciador publicou momentos da noite anterior, marcada por bebidas alcoólicas e cigarros. Poucas horas após o acidente, ele comentou nos Stories do Instagram: “Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave. Compro outra”.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. O incidente gerou grande repercussão nas redes, com internautas discutindo segurança no trânsito e comportamento de influenciadores.